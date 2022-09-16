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Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями Совбеза Кыргызстана и Таджикистана

Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями Совбеза Кыргызстана и Таджикистана Фото: unsplash
14 сентября стало известно о перестрелке на кыргызско-таджикской границе. Конфликт произошел в местности Булак-Баши Баткенского района, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Организации Договора о коллективной безопасности в Telegram-канале, 16 сентября Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром.

В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем, – говорится в сообщении.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 14 сентября. Перестрелка на кыргызско-таджикской границе произошла в местности Булак-Баши Баткенского района.

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16 сентября утром стало известно, что на всей протяженности кыргызско-таджикской границы идут столкновения.

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