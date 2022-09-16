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Ерлан Карин: Казахстан перешел к новой демократической модели

Ерлан Карин: Новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы Фото: Facebook/karin.erlan
Государственный советник РК Ерлан Карин высказался о поправках в Конституцию, одобренных Парламентом страны, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что принятый сегодня, 16 сентября, Парламентом пакет политических реформ знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели, где президент избирается на один срок без права переизбрания (причем эта норма будет неизменной и ее нельзя будет пересмотреть), и где срок полномочий судей Конституционного суда будет дольше президентского и парламентского.

Этот пакет реформ необходимо рассматривать в совокупности с ранее реализованной конституционной реформой: создание нового института Конституционного суда, сокращение полномочий президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов.Ерлан Карин

Все это в совокупности, по словам госсекретаря РК, формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

Новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы, и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции. Иными словами, новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы.Ерлан Карин

Теперь, как отметил госсекретарь РК, предстоит перезапустить все основные политические институты (президент, Парламент, маслихаты, правительство).

И первым этапом станут президентские выборы, анонсированные в Послании.Ерлан Карин

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил ввести систему однократного президентства. По словам главы государства, президентский мандат должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента депутаты одобрили поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь президент будет избираться один раз сроком на семь лет.

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