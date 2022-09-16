Депутаты отреагировали на предложение общественников заплатить за переименование столицы

Общественники предложили депутатам заплатить из своего кармана расходы по переименованию столицы. Однако не все депутаты поддержали предложение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Последнее время в соцсетях высказывалось мнение о том, чтобы затраты по возврату прежнего названия столицы возложить на депутатов, которые в 2019 году поддержали ее переименование в Нур-Султан. 14 сентября в кулуарах Мажилиса некоторых из них ответили, что не будут оплачивать возврат прежнего названия столицы. Однако сегодня после совместного заседания мнения депутатов разделились.

Депутат Павел Казанцев признался, что ему больше нравилось название Астана, однако так остро для себя он вопрос не ставил. Отвечая на предложение отдать одну зарплату на переименование столицы, он ответил, что это ничего не решит, но согласился.

Фото: Zakon.kz

Если это что-то решает, то я согласен. Или это вопрос просто пообсуждать. Считаю он неконструктивный. Что касается затрат, то какие затраты нужны, чтобы поменять бланки электронных документов? Никаких. Вопрос звучал и ответ официальный есть, что из бюджета не потребуется затрат от слова совсем. Мы будем рассматривать бюджет, и у нас этой строки нет даже в тиыновом изложении. Депутат Мажилиса Павел Казанцев

Его коллега Айдос Сарым подтвердил, что решение депутатов переименовать столицу в 2019 году было поспешным, добавив, что если будет острая необходимость заплатить, то он готов.

Фото: Zakon.kz

Спросите тех, кто голосовал. Если будет солидарное решение и острая такая необходимость, лично я готов (заплатить. – Прим. ред.). Само решение вернуть прежнее название очень правильное и верное. Нас ждут очень сложные реформы, которые будут менять наше состояние и мировоззрение. Все эти реформы требуют, чтобы в обществе было как можно меньше разломов и расколов. Как, например, название столицы не должно быть предметом раскола, особенно после того пути, который мы прошли. На многих встречах с населением этот вопрос задавался. Депутат Айдос Сарым

Депутат Наталья Дементьева отметила, что затраты не такие большие, как кажется, так как у местных исполнительных органов эти средства заложены, как, например, на оформление бланочных продукций и так далее.

Фото: Zakon.kz

Я второй год депутат и не могу отвечать за то, что было до меня. Хотя я могу сказать, анализируя исторические моменты, в частности 2019 год, когда было переименование на Нур-Султан, это было видение того времени, такой душевный порыв. Расходы будут покрываться за счет местных исполнительных бюджетов, дополнительных никаких вливаний не потребуется, поскольку будет меняться бланочная продукция, вывески. Сейчас мы все в основном перешли на цифровой формат. Поэтому говорить о том, что такие бешеные расходы, я думаю, смысла нет. Депутат Наталья Дементьева

В свою очередь Юрий Жулин не согласился со своими коллегами. По его словам, решение принимали депутаты прежнего созыва, поэтому в этом вопросе "должна быть справедливость".

Фото: Zakon.kz

Я лично почему должен скидываться? Во всем же должна быть справедливость. Вы задаете вопрос от общественности, а я встречный могу задать. Но это ведь было направлено к депутатам прежнего созыва. Я депутат седьмого созыва, который это решение не принимал. Если мы этот вопрос ставим, то давайте будем справедливыми. Но вопрос об оплате популистский. Да, депутаты приняли решение в то время, но сегодня почему решение принято? Почему мы возвращаем столице прежнее имя? Потому что это потребовали наши граждане, это требование общества. Когда мы выезжали, мы эти предложения слышали. Мы депутаты, мы обязаны слышать наших граждан. Поэтому в этой ситуации мы не должны были бы спорить. Депутат Юрий Жулин

Депутат Мажилиса Вера Ким, отвечая на вопрос, настаивала, что денег на переименование не потребуется, соответственно, нет необходимости платить за повторное переименование.

Фото: Zakon.kz

В некоторых СМИ и спам-рассылках мы тоже видели такие сообщения. Но сегодня на заседании четко было сказано, что выделение дополнительных средств не потребуется. Это будет происходить планомерно. Учитывая, что большинство документов в электронном формате. Я не вижу необходимости скидываться на переименование. Министр юстиции сказал, что средства не потребуются. Депутат Вера Ким

Решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было принято на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2019 года. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

На совместном заседании палат Парламента 16 сентября 2022 года было одобрено переименование Нур-Султана в Астану. Законопроект по поправкам в Конституцию передан на подпись президенту. Инициатива о переименовании столицы была выдвинута депутатской группой "Жаңа Қазақстан".