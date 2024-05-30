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Переименование улиц в Алматы: депутаты маслихата вынесли решение

Алматы, частный сектор, новостройки, дома, жилые дома, жилые комплексы, ЖК, новостройки, коттеджи , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты маслихата Алматы 30 мая проголосовали за переименование некоторых улиц города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в Алматы предлагают переименовать участок на проспекте им. Ю. Гагарина в Бостандыкском районе, от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби, в честь Ермека Серкебаева, и улицу Юбилейную в Ауэзовском районе в честь Владимира Толоконникова. Также предлагается присвоить безымянной улице в микрорайоне "Жас канат" Турксибского района имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе - имя Юрия Померанцева.

Этот вопрос вынесли на рассмотрение внеочередной XVIII сессии маслихата Алматы.

Как сообщил на заседании заместитель акима города Бейбут Шаханов, 13 мая 2024 года ономастическая комиссия Алматы дала положительное заключение на вопрос "О переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы". Также 29 мая получено положительное заключение Республиканской ономастической комиссии по этому вопросу.

Проект переименования публиковали на портале "Открытые НПА". Пользователи оставили 1500 комментариев к документу. Поддержали переименование части проспекта Гагарина 88%, присвоение имен Толоконникова, Померанцева и Хасангалиева другим улицам – 98% пользователей.

В итоге, после обсуждения деталей переименования улиц, депутаты маслихата Алматы проголосовали "за" единогласно.

Ранее в маслихате Алматы поясняли, что историческая часть проспекта Гагарина останется неизменной

Ирина Капитанова
Маслихат Алматы акимат 2024 год
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