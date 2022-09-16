Сенат и Мажилис одобрили переименование столицы
Инициатива о переименовании столицы была выдвинута депутатской группой "Жаңа Қазақстан".
За предложение депутатской группы "Жаңа Қазақстан" в ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали "за".
Законопроект по поправкам в Конституцию передан на подпись президенту.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.
14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.
15 сентября общественность поддержала и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.