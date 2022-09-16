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Сенат и Мажилис одобрили переименование столицы

Нур-Султан переименовали в Астана Фото: pixabay
На совместном заседании палат Парламента 16 сентября было одобрено переименование Нур-Султана в Астану, сообщает Zakon.kz.

Инициатива о переименовании столицы была выдвинута депутатской группой "Жаңа Қазақстан".

За предложение депутатской группы "Жаңа Қазақстан" в ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали "за".

Законопроект по поправкам в Конституцию передан на подпись президенту.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября общественность поддержала и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

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