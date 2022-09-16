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В Бишкеке люди митингуют из-за событий на кыргызско-таджикской границе

митинг Фото: скриншот видео
Возле здания Белого дома в Бишкеке проходит митинг. Люди возмущены текущей ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

На митинг вышли около 100 человек. Они требуют от властей быстрого разрешения конфликта на границе. Один из митингующих требует эвакуировать жителей приграничных сел. Он призвал собравшихся к порядку. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов, пишет АКИ press.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района. По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских.

Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.

16 сентября Погранслужба Кыргызстана сообщила, что по состоянию на 08:25 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

По информации Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, пограничники соседней страны первыми открыли огонь.

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