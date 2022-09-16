Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В зоопарке Алматы показали детенышей ягуара

зоопарк Алматы видео Фото: скриншот видео
На странице зоопарка в Instagram опубликовано видео двух детенышей ягуара, которые спустя два месяца после рождения впервые оказались на улице, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка отмечают, что хищники родились 8 июля, а сегодня, 16 сентября, впервые увидели улицу.

Малышам нужно было время, чтобы подрасти и окрепнуть. Это мальчик и девочка. Хоть они и маленькие няшки, но уже целые ягуары. Их отца зовут Василий, а маму – Момын, – говорится в сообщении.

Также на видео попал и сам папа малышей.

6 сентября стало известно, что в Алматинском зоопарке у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш. Имени у него пока нет. Зоопарк объявил конкурс среди подписчиков.

Читайте также

Встреча религиозных лидеров мира прошла на высоком уровне – Верховный муфтий Казахстана

Аэропорт на севере Франции переименуют в честь королевы Елизаветы II

Последствия взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области все еще ликвидируют

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления