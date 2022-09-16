В зоопарке Алматы показали детенышей ягуара

На странице зоопарка в Instagram опубликовано видео двух детенышей ягуара, которые спустя два месяца после рождения впервые оказались на улице, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка отмечают, что хищники родились 8 июля, а сегодня, 16 сентября, впервые увидели улицу.

Малышам нужно было время, чтобы подрасти и окрепнуть. Это мальчик и девочка. Хоть они и маленькие няшки, но уже целые ягуары. Их отца зовут Василий, а маму – Момын, – говорится в сообщении.

Также на видео попал и сам папа малышей.

6 сентября стало известно, что в Алматинском зоопарке у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш. Имени у него пока нет. Зоопарк объявил конкурс среди подписчиков.