Детенышей черного Васька из зоопарка Алматы отправили в ОАЭ

17 ноября 2023 года пресс-служба зоопарка Алматы на странице в Instagram опубликовала фотографии черного ягуара по имени Васёк, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что ежегодно 17 ноября в Италии отмечают весьма необычный праздник – День защиты черных котов (также известный как День черных кошек).

В зоопарке Алматы добавили, что у них тоже есть один из представителей из семейства кошачьих – черный ягуар Васёк.

"В 2022 году Васёк и его Момын стали родителями двойни, у них родились девочка Мика и мальчик Мади. Мика похожа на папу, вся черная, а Мади – в пятнышках, как мама. Но характером Мика как Момын – очень ласковая и покладистая, а Мади весь в отца – шустрый непоседа". Пресс-служба зоопарка Алматы

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Также отмечено, так как ягуары – жители теплых стран Южной Америки, то зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".

В комментариях под постом подписчики поинтересовались, когда можно будет увидеть детенышей ягуаров.

"Деток ягуаров уже отправили в ОАЭ. А Васёк и Момын остаются жить у нас в зоопарке", – уточнили в пресс-службе зоопарка.

Днем ранее, 16 ноября 2023 года, сотрудники зоопарка Шымкента рассказали про необычных птиц – мандаринок.

Утка мандаринка – не просто утка. Она интересна наблюдателям благодаря своему необычному оперению, поэтому мандаринку часто называют самой красивой из всех уток.