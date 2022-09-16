Водители не поделили дорогу и устроили драку в Актау

В соцсетях сегодня, 16 сентября, появилось видео, на котором двое мужчин не поделили проезжую часть и подрались прямо на дороге. Как уточнили в Департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел еще на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, драка между двумя водителями произошла 10 сентября на дороге между 11 и 12 микрорайонами Актау.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале ZHEST_KZ.

Водитель автотранспорта Volkswagen Golf подрезал дорогу автомашине Toyota Camry на перекрестке напротив областного акимата в 14 микрорайоне. Пресс-служба ДП Мангистауской области

Мужчин доставили в Управление полиции Актау.

В отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения: водителя Volkswagen – ч. 2 ст. 601 и ст. 606 КоАП РК, водителя Toyota – ст. 606 КоАП РК.

В областной полиции также отметили, что участники драки друг к другу претензий не имеют, заявления не писали.

С ними проведена профилактическая беседа. Пресс-служба ДП Мангистауской области

Подобный инцидент произошел в начале июля на трассе в Туркестанской области. Тогда в полицию с заявлением обратились четверо молодых людей, которых избили двое неизвестных. Подозреваемые, которые скрылись с места происшествия, были задержаны полицейскими.