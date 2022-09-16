Водители не поделили дорогу и устроили драку в Актау
По данным ведомства, драка между двумя водителями произошла 10 сентября на дороге между 11 и 12 микрорайонами Актау.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале ZHEST_KZ.
Водитель автотранспорта Volkswagen Golf подрезал дорогу автомашине Toyota Camry на перекрестке напротив областного акимата в 14 микрорайоне.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Мужчин доставили в Управление полиции Актау.
В отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения: водителя Volkswagen – ч. 2 ст. 601 и ст. 606 КоАП РК, водителя Toyota – ст. 606 КоАП РК.
В областной полиции также отметили, что участники драки друг к другу претензий не имеют, заявления не писали.
С ними проведена профилактическая беседа.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Подобный инцидент произошел в начале июля на трассе в Туркестанской области. Тогда в полицию с заявлением обратились четверо молодых людей, которых избили двое неизвестных. Подозреваемые, которые скрылись с места происшествия, были задержаны полицейскими.