Пассажиры автобуса устроили драку на дороге около остановки в Алматы

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространилось видео, на котором видно как трое мужчин решили выяснить отношения кулаками на проезжей части около автобусной остановки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ролик заметили и сотрудники Управления полиции Алмалинского района. Как рассказали в пресс-службе ДП города, участники инцидента установлены и за совершение мелкого хулиганства уже привлечены к ответственности. "Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы каждый из участников конфликта подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Вместе с тем, полиция Алматы обращается к жителям города с просьбой соблюдать нормы правопорядка, проявлять уважение и культуру поведения в общественных местах". Пресс-служба ДП города Алматы Ранее сообщалось, что самокатчики устроили кулачный бой в Алматы.

