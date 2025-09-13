#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пассажиры автобуса устроили драку на дороге около остановки в Алматы

пассажиры автобуса устроили драку на остановке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 21:51 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео, на котором видно как трое мужчин решили выяснить отношения кулаками на проезжей части около автобусной остановки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ролик заметили и сотрудники Управления полиции Алмалинского района. Как рассказали в пресс-службе ДП города, участники инцидента установлены и за совершение мелкого хулиганства уже привлечены к ответственности.

"Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы каждый из участников конфликта подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Вместе с тем, полиция Алматы обращается к жителям города с просьбой соблюдать нормы правопорядка, проявлять уважение и культуру поведения в общественных местах". Пресс-служба ДП города Алматы

Ранее сообщалось, что самокатчики устроили кулачный бой в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
