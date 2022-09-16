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Генконсульство Казахстана откроется в китайском городе Сиане

Генконсульство Казахстана откроется в Сиане Фото: МИД РК
МИД РК подготовил проект указа главы государства "Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиане (Китайская Народная Республика)", сообщает Zakon.kz.

Открыть в городе Сиане (Китайская Народная Республика) Генеральное консульство Республики Казахстан, – говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, открытие Генерального консульства РК в Сиане в первую очередь усилит деятельность консульской службы республики на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе.

Ранее сообщалось, что МИД РК подготовил проект Соглашения, которое также предусматривает открытие Генерального консульства Китая в городе Актобе.

Консульский округ в Актобе охватывает Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Консульский округ в Сиане охватывает провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город Чунцин.

В рамках подписания Соглашения подготовлены Ноты для обмена обеими сторонами. Они составляются на казахском и китайском языках и имеют одинаковую силу.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 23 сентября.

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