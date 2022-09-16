На кыргызско-таджикской границе погибла 15-летняя школьница

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе от осколочного ранения погибла 15-летняя школьница, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, 15-летняя жительница села Достук Эльзада Малик кызы умерла от осколочного ранения. Вместе с семьей девочка убегала от обстрелов таджикских военных.

Местные жители сообщили, что снаряд попал в микроавтобус, который эвакуировал людей.

16 сентября руководители Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16:00. В Бишкеке люди вышли на митинг из-за событий, происходящих на границе. Окрестности города Баткен подверглись обстрелу. Разрушены объекты инфраструктуры. Идет эвакуация жителей.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября на кыргызско-таджикской границе. По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.