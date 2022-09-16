Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Руководители Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

В официальном сообщении пресс-службы Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана озвучено время.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16.00. Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР

Стрельба на нескольких участках границы Кыргызстана и Таджикистана началась еще 14 сентября. По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.

16 сентября Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями Советов Безопасности Кыргызстана и Таджикистана в ходе которых стороны высказались об урегулировании конфликта исключительно мирным путем.