В Алматы загоревшийся мусор привел к пожару в магазине автозапчастей

В Алматы по адресу: пр. Рыскулова, 103 произошел пожар. Как отметили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, пожарным удалось ликвидировать возгорание за 15 минут, сообщает Zakon.kz.

Видео с пожаром опубликовали в Instagram-пабликах.

По словам очевидца, который находился в здании в момент пожара, возгорание произошло либо внутри контейнера, либо возле него – непонятно, то ли загорелась телефонная зарядка, то ли мусор.

Фото: Zakon.kz

Пламя с контейнера перекинулось на близстоящее здание с офисными помещениями и стало подниматься вверх – опалило рамы окон, подгорела конструкция здания.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как передает корреспондент Zakon.kz, рядом с возгоранием были припаркованы два автомобиля. Выбежавшие из здания люди и прохожие стали расталкивать машины, чтобы они не загорелись. Несмотря на это, огонь повредил авто.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как отметили очевидцы, охранник и пожарные очень быстро среагировали. Пожарные расчеты прибыли на место вызова через 4 минуты.

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы сообщили, что пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе по адресу: пр. Рыскулова, 103 сегодня, 16 сентября, в 14:45.

По прибытии в 14:54 обнаружено горение мусора с переходом огня на близстоящий контейнер и трехэтажное здание по продаже автозапчастей. Незамедлительно поданы стволы на защиту и тушение пожара. Пожар локализован через 6 минут, ликвидирован – в 15:09. От теплового воздействия повреждены запасная кабина, помещенная на контейнер, и припаркованные рядом два легковых автомобиля. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что пожарные не допустили распространения огня на торговые площади магазинов.

Причина пожара устанавливается. Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в городском департаменте по ЧС отметили, что место пожара не относится к территории рынка "Бакорда".

Просим владельцев объектов не захламлять подъездные пути различными сгораемыми материалами, мусором и не курить в неотведенном месте. Пресс-служба ДЧС Алматы

6 сентября в Алматы произошло сразу несколько пожаров: в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте, а также в Медеуском, Жетысуском и Наурызбайском районах загорелся сухостой.