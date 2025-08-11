Пожар вспыхнул на барахолке в Алматы

В Алматы на барахолке сегодня утром произошел пожар, общая площадь которого составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать. Подробностями с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул на рынке "Уш-Коныр" по адресу: ул. Северное кольцо, 122. Сообщение о возгорании на пульт 112 поступило 11 августа в 07:34.

"Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено: горела столовая с переходом огня на два 20-тонных контейнера. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован уже в 08:03". Пресс-служба ДЧС Алматы

При тушении использовались дроны, с помощью которых огнеборцы определили очаги распространения и места повышенной температуры.

"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти имущество предпринимателей. Также эвакуированы два газовых баллона по 25 л, организовано их охлаждение. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что в тушении были задействованы:

51 человек личного состава,

13 единиц техники ДЧС Алматы.

Вместе с тем в ДЧС мегаполиса напомнили, что 24 июля аким Алматы Дархан Сатыбалды поручил усилить противопожарные меры на рынках вдоль Северного кольца.

"Если ситуация не меняется, отсутствуют результаты, то должны приниматься более жесткие меры", – подчеркнул тогда градоначальник.

8 августа 2025 года в мкр. Зердели Алатауского района Алматы произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы и спасены 27 человек.