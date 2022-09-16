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Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы

Договорились об отводе сил с границы Фото: president.kg
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились отвести дополнительные силы от границы двух стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пятницу, 16 сентября пишет пресс-служба лидера Кыргызстана.

Встреча Жапарова и Рахмона состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде. Президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения, – говорится в сообщении.

На месте следить за выполнением соглашения поручено председателям Госкомитетов национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву и Саймумину Ятимову. Ранее они уже согласовали прекращение огня с 16:00 по местному времени.

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Также президенты двух стран договорились о создании комиссии по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября на кыргызско-таджикской границе. По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.

Позже страны договорились о прекращении огня, передает RT. Но в Погранслужбе Кыргызстана заявили, что Таджикистан не соблюдает эти договоренности и продолжает обстрелы, пишет Life.

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