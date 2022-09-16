Таджикская сторона нарушила договор и вновь открыла огонь – ГКНБ Кыргызстана

В Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ заявили, что, нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района, сообщает Zakon.kz.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 18:30 16 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной, – говорится в сообщении.

Утверждается, что в Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для полного прекращения огня и деэскалации инцидентов.

Ранее президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября на кыргызско-таджикской границе. По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.