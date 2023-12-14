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Кыргызстанцев, направляющихся в Казахстан, предупредили об опасности

Кыргызстанцев, направляющихся в Казахстан, предупредили об опасности Фото: unsplash
Управление информации и коммуникаций Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана опубликовала важную информацию для своих граждан, направляющихся в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Управлении информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР заверили, что пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют в штатном режиме.

"Однако в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана – сильной метели и ограниченной видимости в Жамбылской области временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек – Алматы", – говорится в обращении к кыргызстанцам, опубликованном в Telegram-канале Погранслужбы ГКНБ КР 14 декабря 2023 года.

В целях сохранения жизни и здоровья водителям грузовых транспортных средств, направляющихся в Казахстан из Кыргызстана, Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана рекомендует:

  • быть готовыми к продолжительным стоянкам на различных участках дороги;
  • запастись предметами первой необходимости (продуктами питания, теплыми вещами, водой и горюче-смазочными материалами).

"Кроме того, после возобновления движения возможен большой поток транспортных средств из Казахстана в Кыргызстан", – заключили в Погранслужбе ГКНБ КР.

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Ранее в АО "НК "Казавтожол" заявили, что меры по расчистке республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской областях не дают эффекта, так как снег мгновенно заметает только что очищенные дороги. Подробности здесь.

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Динара Халдарова
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