В Каскелене группу людей наказали за распитие спиртных напитков у Вечного огня

Фото: Zakon.kz

В Каскелене на территории мемориального комплекса, воздвигнутого в честь героев ВОВ, группа людей распивала спиртные напитки. Инцидент был снят на видео, которое сотрудники правоохранительных органов выявили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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