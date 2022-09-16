В Каскелене группу людей наказали за распитие спиртных напитков у Вечного огня
Фото: Zakon.kz
В Каскелене на территории мемориального комплекса, воздвигнутого в честь героев ВОВ, группа людей распивала спиртные напитки. Инцидент был снят на видео, которое сотрудники правоохранительных органов выявили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматинской области отметили, что нарушителей общественного порядка задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение запрета табачных изделий и загрязнение мест общего пользования.
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