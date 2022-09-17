Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Организаторов финпирамиды в Актобе обязали возместить ущерб

Организаторов финпирамиды обязали возместить ущерб Фото: Zakon.kz
Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" в актюбинском суде обязали возместить ущерб потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

Не все 17 тысяч обманутых вкладчиков могут рассчитывать на возврат своих денег. 35 человек не дожили до оглашения приговора, а 99 потерпевших отказались от гражданских исков, передает КТК.

Сроки от семи до 18 лет получили все 48 фигурантов еще в конце августа. Многие до последнего не верили, что отправятся в тюрьму, и теряли сознание прямо в зале суда.

И вот на днях в суде рассмотрели гражданские иски потерпевших. Их свыше 17 тысяч. Суд удовлетворил их прошения.

Гражданские иски 16 301 потерпевшего удовлетворены, иски 35 потерпевших оставлены без рассмотрения в связи со смертью, 99 исков оставлены без рассмотрения по ходатайства потерпевших. Главный специалист пресс-службы Актюбинского областного суда Асем Ахмет

Читайте также

Бывшего начальника МПС Шымкента осудили на 7 лет за превышение полномочий

На 11 лет осудили сотрудника ДГД Западно-Казахстанской области за взятку

Столичный суд взыскал с религиозной общины компенсацию за моральный вред

Константин Вноровский
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления