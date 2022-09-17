Организаторов финпирамиды в Актобе обязали возместить ущерб

Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" в актюбинском суде обязали возместить ущерб потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

Не все 17 тысяч обманутых вкладчиков могут рассчитывать на возврат своих денег. 35 человек не дожили до оглашения приговора, а 99 потерпевших отказались от гражданских исков, передает КТК.

Сроки от семи до 18 лет получили все 48 фигурантов еще в конце августа. Многие до последнего не верили, что отправятся в тюрьму, и теряли сознание прямо в зале суда.

И вот на днях в суде рассмотрели гражданские иски потерпевших. Их свыше 17 тысяч. Суд удовлетворил их прошения.