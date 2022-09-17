Более 100 человек получили ранения в перестрелках в приграничных селах Кыргызстана

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, на 9 утра 17 сентября 2022 года число пострадавших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области возросло до 103 человек, сообщает Zakon.kz.

При этом пять пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, остальные получают помощь в медицинских организациях.

Как отметили в Минздраве, по характеру ранений преобладают осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Больше всего пострадавших поступило в Баткенскую областную объединенную больницу – 41 человек.

Минувшей ночью сообщалось, что в ходе конфликта погибли 24 жителя Кыргызстана, 87 – пострадало.

По информации местных СМИ, в Бишкеке выстроились очереди из желающих сдать кровь пострадавшим.

17 сентября утром таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района. По данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, военнослужащие Таджикистана в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.