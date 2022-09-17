Более 100 человек получили ранения в перестрелках в приграничных селах Кыргызстана
При этом пять пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, остальные получают помощь в медицинских организациях.
Как отметили в Минздраве, по характеру ранений преобладают осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.
Больше всего пострадавших поступило в Баткенскую областную объединенную больницу – 41 человек.
Минувшей ночью сообщалось, что в ходе конфликта погибли 24 жителя Кыргызстана, 87 – пострадало.
По информации местных СМИ, в Бишкеке выстроились очереди из желающих сдать кровь пострадавшим.
17 сентября утром таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района.
Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района. По данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, военнослужащие Таджикистана в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.