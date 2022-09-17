Таджикистан обстрелял из минометов село Паскы-Арык – погранслужба Кыргызстана

Таджикская сторона обстреляла утром 17 сентября 2022 года из минометов село Паскы-Арык Баткенского района. Об этом сообщила погранслужба Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 08:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 08:55 обстрел был прекращен, – говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, по состоянию на 9 утра местного времени обстановка на границе "характеризуется как напряженная".

По сообщению Погранслужбы, ночь прошла без инцидентов.

16 сентября на саммите ШОС президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились отвести дополнительные силы от границы двух стран и прекратить огонь.

Но уже вечером таджикская сторона нарушила договор и вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района.

Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района. По данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, военнослужащие Таджикистана в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.