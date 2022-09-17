"Не отдадим ни метра земли": Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам

Президент Кыргызстана выразил соболезнования семьям погибших на границе с Таджикистаном. Он подчеркнул, что вопросы демаркации кыргызско-таджикской границы стоят на повестке, сообщает Zakon.kz.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил сожаление в связи с продолжающимся конфликтом в Баткенской области. Об этом он написал в Facebook.

Глава государства обратился к кыргызстанцам в связи с ситуацией.

В вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе погибли наши соотечественники. Выражаю соболезнования семьям и родным погибших на границе. Они погибли, выполняя свой священный долг, который заключается в защите Родины. Они не отдали ни метра нашей земли. Пусть земля будет пухом для них. Я обещаю, что их семьи будут полностью обеспечены. Выражаю также соболезнования всему народу, ведь все погибшие – это наши дети. К сожалению, вооруженные конфликты не обходятся без жертв. Выражаю благодарность нашим пограничникам за отвагу, за то, что они дали достойный отпор врагу. Они стойко выдержали натиск. Верю, что когда есть такие мужчины, целостность Кыргызстана будет сохранена. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров отметил, что жертвы есть и с таджикской стороны. Глава Кыргызстана также напомнил, что из-за приграничных споров в разные времена потери были неизбежны.

Но ни один метр земли, доставшейся нам от предков, мы не отдадим никому. Будем твердо защищать наши национальные интересы. Вам известно, что границы с Узбекистаном уже определены. Осталось только это оформить документально. Вопрос кыргызско-таджикской границы также стоит на повестке. Его решение, как подтверждает история, требует большой осторожности, терпения. Несмотря на это, мы не остановим попытки как можно быстрее решить этот вопрос. Садыр Жапаров

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 103 пострадавших, погибли 24 человека.

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, а также села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились о прекращении огня. Но, по последним данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона вновь нарушила договоренности.