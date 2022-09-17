Режим ЧС введен в Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном

В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с инцидентом на границе с Таджикистаном, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24kg, граждане обеих стран не расходятся. Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев ведет переговоры с коллегой из Согдийской области РТ Раджоббой Ахмадзодой.

На месте находится заместитель полпреда правительства Маруфхан Тулаев. Создан штаб по ситуации на границе. В трех айыльных аймаках — Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек введен режим ЧС. В общей сложности пострадали четыре человека, у одного из них огнестрельное ранение. Двое пострадавших в результате конфликта находятся в больнице Самаркандека, еще одному оказана амбулаторная помощь. Гражданин с огнестрельным ранением госпитализирован в Лейлекскую районную больницу, — сообщили в полпредстве.

В настоящее время участок дороги Ош — Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо закрыт.

В кыргызском СМИ напомнили, что очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.

Новый конфликт, перешедший в перестрелку, вспыхнул 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района.

Утром 17 сентября Таджикистан обстрелял из минометов село Паскы-Арык.

Число пострадавших со стороны Кыргызстана во время конфликта достигло 103 человек.