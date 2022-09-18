Как прошел бой Головкин – Канело: фото и видео

18 сентября в Лас-Вегасе завершился долгожданный третий бой Геннадий Головкин – Сауль "Канело" Альварес. Основные моменты боя – в подборке Zakon.kz.

Боксеры прошли всю дистанцию, после подсчета очков судьи отдали победу Канело.

Перед началом на ринг вышел Димаш Кудайберген и исполнил гимн Казахстана. Певец прибыл в Лас-Вегас по приглашению Головкина.

Первая половина матча прошла в размеренном темпе, но после шестого раунда оба соперника активизировались. Головкин использовал свои знаменитые джебы:

Геннадий нарастил темп:

Последняя минута до гонга 12-го раунда:

После боя боксеры обнялись и обменялись теплыми словами:

Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.

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