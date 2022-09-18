Как прошел бой Головкин – Канело: фото и видео
Боксеры прошли всю дистанцию, после подсчета очков судьи отдали победу Канело.
Перед началом на ринг вышел Димаш Кудайберген и исполнил гимн Казахстана. Певец прибыл в Лас-Вегас по приглашению Головкина.
Первая половина матча прошла в размеренном темпе, но после шестого раунда оба соперника активизировались. Головкин использовал свои знаменитые джебы:
— gea.aja (@geaaja6) September 18, 2022
Round 6. #CaneloGGG3 pic.twitter.com/GVi8kxfADD
Геннадий нарастил темп:
Последняя минута до гонга 12-го раунда:
После боя боксеры обнялись и обменялись теплыми словами:
Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.
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