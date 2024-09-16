Казахстанский боксер отреагировал на громкие высказывания мексиканца Сауля Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO/IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) прокомментировал заявление объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, мексиканский боксер накануне победил американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берланги и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе.

Канело прокомментировал свою победу словами:

"Что хейтеры теперь скажут? Они говорят, что я дерусь с возрастными бойцами. Они всегда говорят. Я – лучший боксер в мире".

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории Жанибек Алимханулы отреагировал на это следующим сообщением:

"Канело, даже у пастухов есть хейтеры! Забудь, что говорят люди. Просто делай свою работу. У чемпионов всегда были и будут хейтеры и фанаты", – написал боксер в соцсети Х.

Жанибек Алимханулы сейчас готовится к бою против Андрея Михайловича, который изначально должен был пройти в мае. Тогда казахстанец выбыл из назначенной даты по причине обезвоживания и дальнейшей госпитализации.

Ранее выяснилось, что брат Хабиба проведет бой с чемпионом UFC.

