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Трамп спрогнозировал сильный всплеск цен на бензин из-за Байдена

Трамп обвинил Байдена в растрате топлива Фото: pixabay
Бывший президент США обвинил Джо Байдена в использовании стратегических резервов топлива для набора политических очков перед выборами, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, сообщает РИА Новости.

Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон – на 1,33 доллара меньше июньского пика.

Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она была рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами. А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить.Дональд Трамп

Экс-президент добавил, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената.

Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам – политическим оппонентам республиканца Трампа.

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