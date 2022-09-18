Трамп спрогнозировал сильный всплеск цен на бензин из-за Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, сообщает РИА Новости.
Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон – на 1,33 доллара меньше июньского пика.
Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она была рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами. А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить.Дональд Трамп
Экс-президент добавил, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.
На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената.
Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам – политическим оппонентам республиканца Трампа.