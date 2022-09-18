Токаев позвонил Головкину: Гордимся тобой!

Президент Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал казахстанца после боя с Саулем "Канело" Альваресем, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой! Касым-Жомарт Токаев

Третий бой между Головкиным и Альваресем завершился победой Канело.