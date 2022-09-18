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Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Прямая трансляция боя

Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Live Фото: Facebook/Gennadiy Golovkin
В Лас-Вегасе на арене T-Mobile начался вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес, сообщает Zakon.kz.

В поединке на кону стоят титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Главный бой начнется ориентировочно после 08:00 по времени Астаны.

Боксеры встретятся в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Также в рамках абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе будет разыгран специальный пояс "Сапотеки" изготовленный мастерами одноименного индейского народа Мексики. Его также называют "пояс воина-ягуара". Впрочем, сразу после презентации "доброжелатели" прозвали его "наркоманским" из-за ядовитой раскраски.

Бой Головкин Канело

Фото: Twitter/Michael Benson

Помимо основного боя, в карде состоятся еще три титульных поединка: Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика), Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия) и Диего Пачеко (США) – Энрике Колласо (Пуэрто-Рико). Кроме того, в карде выступит еще один казахстанец – Али Ахмедов.

Геннадий Головкин выйдет на ринг Лас-Вегаса в перчатках черного цвета, а Канело будет боксировать в зеленых.

По итогам взвешивания, состоявшегося днем ранее, зафиксированы следующие цифры: Геннадий показал 167,8 фунта (76,11 килограммов), Альварес – 167,4 фунта (75,93 килограммов).

07:12 На ринг выходят Габриэль Росадо и наш соотечественник - Али Ахмедов. Казахстанец выходит под песню "Группа крови" группы "Кино".

07:03 В здание T-Mobile арены вошел Сауль (Канело) Альварес с командой.

Головкин-Альварес

Фото: Facebook/Gennadiy Golovkin

06:57. Геннадий Головкин со своей командой прибыл на арену T-Mobile.

Головкин - Альварес

Фото: Twitter/DAZN Boxing

06:55. Бой закончен. Судьи отдали победу Остину Уильямсу.

06:18. На ринг вышли американец Остин Уильямс и англичанин Кирон Конуэй. Бой расчитан на 10 раундов. Разыгрывается вакантный на данный момент титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе.

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