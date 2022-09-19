Жанибек Алимханулы призвал казахстанцев не огорчаться поражением Головкина
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Боксер-профессионал и чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы, который лично наблюдал за третьим поединком Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, уверил казахстанцев, что большие победы еще впереди, сообщает Zakon.kz.
Жанибек Алимханулы верит и надеется, что успехи казахстанской школы профессионального бокса не за горами.
Мы еще есть! Есть Qazaq style! Не опускайте руки! На мировой арене мы побьем много сильнейших, подымем наш бирюзовый флаг, дай Бог! Мы никого не боимся! Нас боятся! Мы опасные противники! Те, кто говорят, что они лучшие в боксе, еще не раз придумают предлоги, чтобы не выходить с нами! Мы проложили свой путь! Продемонстрировали свой стиль! Стали чемпионами среднего веса! Впервые в ноябре защитим свой чемпионский титул! До встречи с победой на ринге!Жанибек Алимханулы
Как уже известно, 18 сентября Геннадий Головкин проиграл свой третий бой мексиканцу Саулю Альваресу в Лас-Вегасе. 12-раундовый поединок завершился решением судей в пользу Канело. Тем самым он защитил пояса IBF, WBC, WBA Super и WBO в среднем весе и титул абсолютного чемпиона.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ