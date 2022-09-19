Жанибек Алимханулы призвал казахстанцев не огорчаться поражением Головкина

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Боксер-профессионал и чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы, который лично наблюдал за третьим поединком Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, уверил казахстанцев, что большие победы еще впереди, сообщает Zakon.kz.

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