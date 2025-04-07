Жанибек Алимханулы бросил вызов "Канело"
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, Instagram/canelo
Чемпион мира IBF и WBO в среднем весе, казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы накануне, 6 апреля 2025 года, после нокаута и громкой победы обратился к мексиканскому боксеру Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.
32-летний казахстанец вызвал 34-летнего мексиканца на бой.
"Канело! Где ты? Я король среднего веса! Ты тоже считаешь себя королем! Давай покажем миру бой двух королей!" – написал Алимханулы, обращаясь к Альваресу, в соцсети X.
Canelo! Where are you? I am the king of middleweight! You think you are a king too! Let's show the world a fight between two kings! pic.twitter.com/pvuxkVhxRp— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) April 5, 2025
Пока Сауль никак не отреагировал на обращение Жанибека, но читатели оставили свои многочисленные комментарии под публикацией казахстанца:
- "Канело" легко тебя остановит".
- "Братан, "Канело" в суперсреднем весе. Не тот дивизион..."
- "Канело" любит только парней ниже его весовой категории".
- "Два короля. Одна корона. Посмотрим, кто за нее прольет кровь".
6 апреля 2025 года в Астане Жанибек Алимханулы нокаутировал в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге. С успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.
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