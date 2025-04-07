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Спорт

Жанибек Алимханулы бросил вызов "Канело"

Жанибек Алимханулы бросил вызов &quot;Канело&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:41 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, Instagram/canelo
Чемпион мира IBF и WBO в среднем весе, казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы накануне, 6 апреля 2025 года, после нокаута и громкой победы обратился к мексиканскому боксеру Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

32-летний казахстанец вызвал 34-летнего мексиканца на бой.

"Канело! Где ты? Я король среднего веса! Ты тоже считаешь себя королем! Давай покажем миру бой двух королей!" – написал Алимханулы, обращаясь к Альваресу, в соцсети X.

Пока Сауль никак не отреагировал на обращение Жанибека, но читатели оставили свои многочисленные комментарии под публикацией казахстанца:

  • "Канело" легко тебя остановит".
  • "Братан, "Канело" в суперсреднем весе. Не тот дивизион..."
  • "Канело" любит только парней ниже его весовой категории".
  • "Два короля. Одна корона. Посмотрим, кто за нее прольет кровь".

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:41
Алимханулы признали лучшим средневесовым чемпионом мира после триумфа в Астане

6 апреля 2025 года в Астане Жанибек Алимханулы нокаутировал в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге. С успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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