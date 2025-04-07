Жанибек Алимханулы бросил вызов "Канело"

Чемпион мира IBF и WBO в среднем весе, казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы накануне, 6 апреля 2025 года, после нокаута и громкой победы обратился к мексиканскому боксеру Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

32-летний казахстанец вызвал 34-летнего мексиканца на бой.

"Канело! Где ты? Я король среднего веса! Ты тоже считаешь себя королем! Давай покажем миру бой двух королей!" – написал Алимханулы, обращаясь к Альваресу, в соцсети X.

Canelo! Where are you? I am the king of middleweight! You think you are a king too! Let's show the world a fight between two kings! pic.twitter.com/pvuxkVhxRp — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) April 5, 2025

Пока Сауль никак не отреагировал на обращение Жанибека, но читатели оставили свои многочисленные комментарии под публикацией казахстанца:

"Канело" легко тебя остановит".

"Братан, "Канело" в суперсреднем весе. Не тот дивизион..."

"Канело" любит только парней ниже его весовой категории".

"Два короля. Одна корона. Посмотрим, кто за нее прольет кровь".

Материал по теме Алимханулы признали лучшим средневесовым чемпионом мира после триумфа в Астане

6 апреля 2025 года в Астане Жанибек Алимханулы нокаутировал в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге. С успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.