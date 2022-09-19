Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Павлодарской области

Состояние детей, пострадавших в ДТП с участием минивэна на трассе в Павлодарской области, оценивается как средней степени тяжести, взрослые получили ушибы, многочисленные переломы, сотрясение головного мозга (СГМ), закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, вызов поступил в 00:29. На вызов были направлены три бригады скорой помощи и бригада Центра медицины катастроф. Через 12 минут первой на место прибыла бригада скорой помощи из Калкамана.

В результате ДТП пострадали девять человек, двое детей скончались до приезда бригады скорой помощи (мальчики 2016 и 2008 годов рождения).

Все взрослые пострадавшие доставлены в первую городскую больницу, дети – в детскую областную больницу с многочисленными переломами и травмами. Пресс-служба УЗ Павлодарской области

По информации областной детской больницы, четверо детей и мужчина доставлены в 02:50 в травматологический пункт ОДБ, осмотрены дежурным травматологом, ЛОР-врачом.

Состояние при госпитализации средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия. Пресс-служба УЗ Павлодарской области

По информации первой городской больницы, из пяти пострадавших двое мужчин госпитализированы в политравму с многочисленными переломами, СГМ, ЗЧМТ, две женщины с СГМ и ушибами отказались от госпитализации.

В ведомстве уточнили, что в ехавшие в минивэне 11 человек являются жителями Усть-Каменогорска, которые возвращались из Астаны.

Новость по теме Появились подробности ДТП в Павлодарской области, где погибли дети

19 сентября ночью на трассе в Павлодарской области минивэн с 11 людьми – шестеро детей и пятеро взрослых, все родственники – вылетел в кювет. В результате аварии двое детей погибли на месте, остальные пострадали.