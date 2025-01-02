Новогодняя ночь: иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы
Фото: pexels
В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в массовую драку, сообщает Zakon.kz.
Видео с дракой распространилось в сети. На кадрах видно, как несколько молодых людей избивают друг друга. При этом в ход идут стулья, дубинки и даже столы.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что все участники инцидента установлены и доставлены в Управление полиции Медеуского района.
"Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, как шымкентцы встретили Новый год.
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