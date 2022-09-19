Президент Кыргызстана выступит с обращением к народу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 19 сентября в прямом эфире выступит с обращением к народу страны, сообщает Zakon.kz.

Начнется обращение в 12:30 по времени Астаны.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Кыргызстане объявили 19 сентября днем национального траура. В результате конфликта на границе погибли 59 и пострадали 153 гражданина Кыргызской Республики.

По информации Sputnik, в Таджикистане погибли 32 человека и порядка 30 получили ранения. Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.