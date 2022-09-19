Марату Принбекову и Мухтару Базарбаеву продлили арест

Алматинский городской суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марату Принбекову и экс-генеральному директору ТОО "AlanParking" Мухтару Базарбаеву, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Мухтар Базарбаев будет находиться под стражей до 26 сентября.

22 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Базарбаева до шести месяцев (до 26 сентября 2022 года). Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда Алматы

Тем временем Марату Принбекову продлили арест до 15 октября.

12 сентября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Принбекова до шести месяцев (до 15 октября 2022 года). Постановление суда не вступило в законную силу. Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда Алматы

14 апреля стало известно, что в Алматы арестовали генерального директора ТОО "AlanParking" Мухтара Базарбаева. Уже 18 апреля появилась информация об аресте директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.