Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Марату Принбекову и Мухтару Базарбаеву продлили арест

суд арест продление Мухтар Базарбаев Марат Принбеков Фото: freepik
Алматинский городской суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марату Принбекову и экс-генеральному директору ТОО "AlanParking" Мухтару Базарбаеву, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Мухтар Базарбаев будет находиться под стражей до 26 сентября.

22 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Базарбаева до шести месяцев (до 26 сентября 2022 года).Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда Алматы

Тем временем Марату Принбекову продлили арест до 15 октября.

12 сентября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Принбекова до шести месяцев (до 15 октября 2022 года). Постановление суда не вступило в законную силу.Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда Алматы

14 апреля стало известно, что в Алматы арестовали генерального директора ТОО "AlanParking" Мухтара Базарбаева. Уже 18 апреля появилась информация об аресте директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Читайте также

Управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге

В Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы

Вайнеру Мейржану Туребаеву вновь продлили срок содержания под стражей

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело
Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело
врач рассказала, какие продукты опасны для печени
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления