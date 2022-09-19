The Guardian рассказала, как пройдут похороны Елизаветы II

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

Сайт газеты The Guardian опубликовал полный список ключевых моментов, как будут проходить похороны.

06:30 по времени Великобритании — закончится прощание с королевой для всех желающих прихожан в Вестминстер-холле.

08:00 — Вестминстерское аббатство откроется для почтенных гостей, которые займут свои места на панихиде. Здесь соберутся главы государств и члены королевской семьи.

10:30 — гроб с телом королевы доставят в Вестминстерское аббатство. Его будут буксировать 142 моряка Королевского флота.

10:44 – королевская семья последует за гробом в аббатство.

10:52 – процессия прибудет в Вестминстерское аббатство. Гроб вынесут на панихиду.

11:00 – начало службы. Службу возглавит декан Вестминстера доктор Дэвид Хойл. Будет проиграна "Последняя почта", объявят двухминутное молчание.

Фото: Twitter/The Royal Family

12:00 — государственная панихида приблизится к концу. Прозвучит национальный гимн, завершающий государственную панихиду.

12:15 — пройдет шествие во главе с королем Чарльзом III. Оно будет состоять из нескольких групп вместе со служебным оркестром. Каждую минуту во время шествия в Гайд-парке Королевская конная артиллерия будет стрелять из пушек, а Биг-Бен – звонить.

13:00 — гроб будет помещен в государственный катафалк у Веллингтонской арки. Королевский салют, прозвучит национальный гимн.

15:00 — катафалк прибудет к воротам Шоу-Фарм на Альберт-роуд в Виндзоре.

15:40 — король в сопровождении других членов королевской семьи присоединится к процессии, члены королевской семьи будут идти позади гроба.

15:53 — процессия достигнет западных ступеней часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Гроб поднимут из катафалка и внесут в часовню до завершения службы.

Фото: Twitter/The Royal Family

16:00 — начнется служба, которую посетят около 800 гостей. Затем гроб королевы опустят в королевский склеп.

19:30 — состоится частная панихида, на которой будут присутствовать только король и члены королевской семьи. Гроб королевы захоронят в часовне Святого Георга рядом с принцем Филиппом и родителями Елизаветы II – королем Георгом VI и его супругой Елизаветой Ангелой Маргаритой.

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