Токаев выразил соболезнования королю Карлу III

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери – королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения на сайте Акорды, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам.

Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений, – отмечается в телеграмме Касым-Жомарта Токаева.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.