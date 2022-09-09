Токаев выразил соболезнования королю Карлу III
Как следует из сообщения на сайте Акорды, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам.
Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.
Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений, – отмечается в телеграмме Касым-Жомарта Токаева.
8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.
Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.
Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.