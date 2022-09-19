Садыр Жапаров призвал народ сохранять спокойствие и поддержать действия властей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к народу в связи с вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе, сообщает Zakon.kz.

Глава Кыргызстана заявил, что защита Родины является священным долгом, ответственностью и честью.

Матерям павших воинов, любивших Родину больше жизни, хочу сказать — вы воспитали настоящих героев, и я склоняю перед вами голову. Подвиг каждого из них навсегда останется в памяти кыргызского народа. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким каждого воина, погибшего при защите Родины. Садыр Жапаров

Также Жапаров добавил, что в настоящее время все государственные органы работают в усиленном режиме и заботятся о выздоровлении соотечественников, пострадавших в результате событий.

Еще два года назад нашим военнослужащим не хватало оружия и боеприпасов, они носили старую форму, но сегодня все изменилось. Армия становится мощнее во всех отношениях, обретая крепость как с моральной, так и материальной стороны для обеспечения безопасности государства. Садыр Жапаров

Президент отметил, что на данный момент смертоносная стрельба в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания.

Необходимо помнить, что слухи, направленные на искажение общественного мнения, имеют определенную цель — охладить отношения нашего гостеприимного народа с другими сотрудничающими с нами странами. Садыр Жапаров

Он добавил, что необходимо верить только официальной информации.

Постепенно решаются спорные вопросы, связанные с границами нашего государства. Как известно, все участки на границах с Узбекистаном урегулированы, и остается только официально их задокументировать. Сегодня только территории, граничащие с Таджикистаном, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем. Садыр Жапаров

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября.

19 сентября в Кыргызстане объявлен днем национального траура. Тем временем глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.