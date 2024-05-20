Беспорядки в Бишкеке: президент Садыр Жапаров выступил с обращением

Сегодня, 20 мая 2024 года, президент Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с беспорядками, произошедшими в Бишкеке 17-18 мая, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение глава государства адресовал к кыргызстанцам.

"К сожалению, мы столкнулись с неприятным событием в жизни нашего общества, которое беспокоит всех нас. В результате действий групп, которые, не разобравшись в сути происходящего, поддались на провокации, большая часть нашего народа и государства оказались под ударом. Мы все видели последствия того, как 18 мая в интернете была распространена разная информация и видеоматериалы об инциденте, произошедшем 13 мая. Да, если бы правоохранительные органы оперативно приняли меры и вовремя раскрыли свои действия общественности, возможно, этого бы и не произошло". Садыр Жапаров

Он уточнил, что МВД задержало виновников инцидента, произошедшего 13 мая, и проводило оперативные действия.

"Но, к сожалению, этим сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации. Требования нашей патриотически настроенной молодежи прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую ​​деятельность, безусловно, правильны. Такие требования предъявлялись и в прошлом. Известно, что соответствующие учреждения проанализировали эти вопросы и начали принимать необходимые меры". Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана отметил, что работу по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан уже провело ГКНБ и МВД.

"Однако, как я уже отметил, поверив всему, что появляется в интернете, не умея объективно оценить и проанализировать ситуацию, вы поддались на провокационные призывы, разжигающие национальные чувства, и нанесли урон нашему государству, вставшему на путь развития, и народу, с древности известному своим гостеприимством. Это очень печально! Мы не допустим, как в выражении "ложка дегтя портит бочку меда", чтобы несколько беспринципных людей, стремящихся к легкой наживе, и провокаторы, намеренные раздуть этот инцидент до масштабного скандала, реализовали свои подлые планы!" Садыр Жапаров

По его словам, пока инцидент от 13 мая расследовался, виновные были задержаны и проводилось разбирательство.

"Видео об этом происшествии было загружено в интернет 18 мая, что еще больше задело молодых людей и сопровождалось провокационными интернет-постами, разжигающими ложное чувство национальной гордости". Садыр Жапаров

Он заявил, что те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией и находящиеся в местах лишения свободы специально создали группы в WhatsApp и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию.

"Тем не менее ночью 18 мая были предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов. Вам также известно, что наши молодые люди не были разогнаны с применением силы. У нас была оперативная информация о том, что среди них находились те, кто с недобрыми намерениями желали спровоцировать беспорядки, имея при себе оружие. Когда сотрудники милиции начали разгонять людей силой, среди них уже были готовы блогеры и провокаторы, которые, как обычно, планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию, утверждая: "Вот наша власть вместо того, чтобы защищать кыргызов, наоборот, поддерживает тех и начинает унижать свой народ". Садыр Жапаров

Глава государства также отметил, что молодые патриоты не знали об этой крайне опасной ситуации.

"Да и не только молодежь, но и все население могло бы поверить и сказать: "Да, это правда". Поэтому я дал силовым органам приказ: "Возьмите ситуацию под контроль, непрерывно проводите разъяснительную работу с молодежью и постарайтесь стабилизировать обстановку без столкновений". Если бы начались мародерства, нападения на милицию или атаки на студентов в общежитиях, то мы приняли бы жесткие меры. К счастью, этого не произошло". Садыр Жапаров

Он признал, что "вначале были хулиганы, которые пытались напасть на места проживания студентов", но власти смогли остановить их вовремя. Президент Кыргызстана подчеркнул, что "теперь все они понесут заслуженное наказание".

"Мы построили правовое государство. Теперь мы установим порядок. Без порядка никакое государство не может развиваться. Самосуд над преступниками недопустим. Для наказания есть суд, есть власть. Мы извлекли важный урок из этого случая. И надеемся, что впредь народ такие призывы будет рассматривать более взвешенно и осмотрительно, не поддаваясь на провокации. Если подобное событие повторится, силовые органы с первых минут перейдут к методам силового разгона. Сейчас силовые структуры уже не так слабы, как раньше. Кто бы ни был, наш гражданин или иностранец, если он посягнет на целостность нашего государства или устроит беспорядки, он будет жестко наказан". Садыр Жапаров

Он напомнил, что воспитание начинается с семьи, и призвал граждан быть "в ответе за своих сыновей и дочерей".

"Давайте внушать нашим детям, что оскорблять и избивать других людей за плохие поступки, совершенные кем-то, противоречит человеческим качествам и не подобает мусульманину. В крайнем случае, если ситуация выходит из-под контроля, этот вопрос должны расследовать и решать правоохранительные органы в рамках закона". Садыр Жапаров

Также глава кыргызского государства призвал родителей позаботиться о том, чтобы их "дети не попали под влияние толпы и не испортили свою судьбу из-за молодости и неопытности".

"Мы отказываемся от всех неправомерных действий, которые причиняют вред нашей стране, ущемляют интересы нашего народа, наносят ущерб международной репутации нашей страны и нарушают моральные принципы нашего общества! Народ Кыргызстана поставил перед нами такие задачи и избрал нас. Конечно, мы должны и оправдаем доверие нашего народа!" Садыр Жапаров

Прежде всего, он призвал молодежь Кыргызстана "набраться терпения и не поддаваться сомнительным призывам".

"Будут приняты строгие меры против тех, кто использует нашу молодежь, выводит ее в массы на улицы, создает события, подобные вчерашним, и реализует свои подлые умыслы. Я также знаю, что такие провокаторы завтра выйдут и начнут кричать: "Вот власть начала задерживать собственный народ". Однако хочу подчеркнуть, что спокойствие людей, доверивших свою судьбу государству, единство, достоинство страны, ее развитие намного выше, чем эта кучка провокаторов. Мы поклялись развивать страну, выводя ее в правовое поле. Мы все равны перед правосудием, перед лицом справедливости, перед национальными законами! Мы не имеем права делить и видеть кого-то выше, кого-то ниже. Это хорошо знают и понимают наши гости, приезжающие к нам в страну... Отныне требование порядка будет строгим. Не переживайте! Пусть в нашей стране будет мир, согласие и развитие!" Садыр Жапаров

В ночь на 18 мая 2024 года стало известно, что милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав. Причина – около 300 молодых парней решили отомстить иностранцам после массовой драки. Позднее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией c пакистанскими студентами в Бишкеке.

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19 мая в МИД Кыргызстана заявили, что милиция страны с момента поступления информации об инциденте приняла "оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызской Республики". По их данным, "ситуация полностью находилась под контролем силовых структур".

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В связи с инцидентом власти Пакистана вывезли из Кыргызстана спецрейсом около 200 студентов. А главы МИД двух стран договорились встретиться на съезде глав МИД стран ШОС в Астане 21 мая.