Министр здравоохранения прокомментировала забастовку сотрудников скорой помощи

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала забастовку сотрудников скорой помощи в Мангистауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что на сегодняшний день вопрос закрыт, сотрудники скорой помощи вышли на работу.

Немедицинским работникам, которые работают в системе здравоохранения, с этого года повышают зарплаты на 20%, и так до 2025 года. Если у нас средняя зарплата врачей – 350 тыс. тенге, средних медработников – 230 тыс. тенге, у водителей – 100 тыс. тенге. Мы будем постепенно повышать зарплаты. Но, как требуют в Мангистауской области, чтобы зарплата была 350 тыс. тенге, как у врачей, на сегодняшний день это нереально, – объяснила министр Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.

11 и 12 сентября сотрудники скорой помощи в Мангистауской области частично прекратили работу и начали забастовку. Они требовали повышения зарплаты, социального пакета и увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.

14 сентября станция скорой помощи подала в суд на своих сотрудников из-за забастовки.

Во всем мире службы, которые оказывают экстренную медпомощь, не должны бросать свою работу. Если за это время кому-то из пациентов станет хуже или, не дай Бог, случится смерть, тогда будут более жесткие разбирательства, даже на уровне суда, – подчеркнула Ажар Гиният.