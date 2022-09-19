Сквер в Центральном парке Астаны назовут в честь Елизаветы II

В честь королевы Великобритании Елизаветы II назовут один из скверов в Центральном парке Астаны. Об этом заявил спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Сената Парламента РК, Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

По решению Касым-Жомарта Токаева в ближайшее время один из скверов в Центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II. Маулен Ашимбаев

Об этом он заявил в ходе беседы с королем Чарльзом III.

Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики. Пресс-служба Сената Парламента РК

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал.

16 сентября стало известно, что аэропорт на севере Франции переименуют в честь королевы Елизаветы II. С 14 октября международный аэропорт Ле-Туке-Кот-д'Опаль будет называться Aéroport international Le Touquet-Paris-Plage Elizabeth II.