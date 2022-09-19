Токаев в США провел ряд встреч с руководителями глобальных финансовых институтов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, программу визита главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании, как Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo.

Глава государства разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности, и в целом – новые возможности для частного сектора и международных партнеров, – подчеркнул президент.

Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Фото: Акорда

Глава государства остановился на перспективах сотрудничества с Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов фонда.

Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в Международном финансовом центре "Астана".

Кроме того, президент заявил о том, что правительство нашей страны готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.

Серию встреч президента Казахстана с руководителями крупных американских компаний открыла беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном, в ходе которой были обсуждены планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане.

Фото: Акорда

В настоящее время банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром "Астана".

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.

Затем Токаев встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом.

Фото: Акорда

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более 1 млрд долларов.

После глава государства провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером.

Фото: Акорда

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности.

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