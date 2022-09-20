Токаев встретился с представителями IT-сообщества в США
В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.
Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.
Фото: Акорда
На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking com Алибек Датбаев. Они поделились с Президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.
После президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным
Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.
Фото: Акорда
Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.
Кроме того, Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов.
Фото: Акорда
Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.
Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.
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