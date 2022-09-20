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Токаев встретился с представителями IT-сообщества в США

визит в США Фото: Акорда
В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.

визит в США

Фото: Акорда

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking com Алибек Датбаев. Они поделились с Президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.

визит в США

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.

После президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

визит в США

Фото: Акорда

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.

Кроме того, Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов.

визит в СЩА

Фото: Акорда

Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

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