Массовое ДТП произошло ночью в Алматы – один из водителей погиб
По словам водителя Mitsubishi, его машина стояла на перекрестке, где ранее он столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Сотрудники дорожной полиции оформили протокол и уехали, водители столкнувшихся автомобилей стояли на тротуаре, обмениваясь контактами.
В этот момент со стороны перекрестка раздался звук сильного удара. По словам обоих водителей, грохот был такой, что им показалось, что-то взорвалось. Обернувшись на шум, водитель Mitsubishi увидел, что его машины на месте уже нет. Там стоял искореженный автомобиль Lexus RX первого поколения, а другой Lexus RX – третьего поколения, стоит на газоне.
От сильного удара водителя первого Lexus отбросило на пассажирское сиденье, а приборную панель смяло так, что бросившиеся на помощь водители сначала решили, что перед ними праворульный автомобиль.
Оказалось, что первый Lexus RX и Toyota Windom двигались по пр. Абая в восточном направлении. Lexus поворачивал на ул. Бауыржана Момышулы, по которой на высокой скорости двигался Lexus RX III.
Lexus третьего поколения протаранил Lexus RX I, зацепил Toyota и вылетел на газон, а первый Lexus, потеряв управление, врезался в стоявший на перекрестке Mitsubishi.
Водителей обоих Lexus госпитализировали с множественными травмами. Водитель Lexus I скончался в больнице.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz