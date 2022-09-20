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Массовое ДТП произошло ночью в Алматы – один из водителей погиб

ДТП на Абая- Момышулы Фото: Zakon.kz
В массовое ДТП на пересечении проспекта Абая и улицы Бауыржана Момышулы оказались вовлечены пять автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя Mitsubishi, его машина стояла на перекрестке, где ранее он столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Сотрудники дорожной полиции оформили протокол и уехали, водители столкнувшихся автомобилей стояли на тротуаре, обмениваясь контактами.

В этот момент со стороны перекрестка раздался звук сильного удара. По словам обоих водителей, грохот был такой, что им показалось, что-то взорвалось. Обернувшись на шум, водитель Mitsubishi увидел, что его машины на месте уже нет. Там стоял искореженный автомобиль Lexus RX первого поколения, а другой Lexus RX – третьего поколения, стоит на газоне.

От сильного удара водителя первого Lexus отбросило на пассажирское сиденье, а приборную панель смяло так, что бросившиеся на помощь водители сначала решили, что перед ними праворульный автомобиль.

Оказалось, что первый Lexus RX и Toyota Windom двигались по пр. Абая в восточном направлении. Lexus поворачивал на ул. Бауыржана Момышулы, по которой на высокой скорости двигался Lexus RX III.

Lexus третьего поколения протаранил Lexus RX I, зацепил Toyota и вылетел на газон, а первый Lexus, потеряв управление, врезался в стоявший на перекрестке Mitsubishi.

Водителей обоих Lexus госпитализировали с множественными травмами. Водитель Lexus I скончался в больнице.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП на Абая- Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая- Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

ДТП на Абая-Момышулы

Фото: Zakon.kz

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