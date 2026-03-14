Происшествия

"Водителя вытаскивали из машины": жесткое ДТП произошло ночью в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 04:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 марта в Алматы по проспекту Саина ниже развязки с перекрестком Абая произошло ДТП. В центре дорожного происшествия оказались три автомобиля, которые двигались по проспекту Саина в северном направлении, сообщает Zakon.kz.

Участниками аварии стали два автомобиля – Toyota Camry серебристого цвета и автомобиль такси Hongqi E-QM5.

По основной дороге Саина двигались две Camry, а Hongqi шел справа от них, попутно.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент водитель одной из Camry с крайней левой полосы начал перестраиваться в крайнюю правую, где столкнулся с другой аналогичной машиной.

Фото: Zakon.kz

Столкнувшись, они улетели в сторону с основной части проспекта Саина на съезд с улицей Абая, где в этот момент и ехал автомобиль Hongqi E-QM5.

Фото: Zakon.kz

Машины ударились о бордюры и одна Toyota снесла Hongqi с дороги. Он в свою очередь перескочил через бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП в одной из Camry серьезно пострадал пассажир и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован водитель такси Hongqi.

Фото: Zakon.kz

Последнего полицейские и очевидцы извлекли из помятого автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что грузовик белорусского водителя два часа горел на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

Аксинья Титова
Читайте также
Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
02:57, 03 июля 2025
Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
21:01, 22 марта 2025
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы
01:55, 11 января 2025
Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: