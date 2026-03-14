"Водителя вытаскивали из машины": жесткое ДТП произошло ночью в Алматы
Участниками аварии стали два автомобиля – Toyota Camry серебристого цвета и автомобиль такси Hongqi E-QM5.
По основной дороге Саина двигались две Camry, а Hongqi шел справа от них, попутно.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент водитель одной из Camry с крайней левой полосы начал перестраиваться в крайнюю правую, где столкнулся с другой аналогичной машиной.
Столкнувшись, они улетели в сторону с основной части проспекта Саина на съезд с улицей Абая, где в этот момент и ехал автомобиль Hongqi E-QM5.
Машины ударились о бордюры и одна Toyota снесла Hongqi с дороги. Он в свою очередь перескочил через бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.
В результате этого ДТП в одной из Camry серьезно пострадал пассажир и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован водитель такси Hongqi.
Последнего полицейские и очевидцы извлекли из помятого автомобиля.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.
