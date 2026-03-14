"Водителя вытаскивали из машины": жесткое ДТП произошло ночью в Алматы

Ночью 15 марта в Алматы по проспекту Саина ниже развязки с перекрестком Абая произошло ДТП. В центре дорожного происшествия оказались три автомобиля, которые двигались по проспекту Саина в северном направлении, сообщает Zakon.kz.

Участниками аварии стали два автомобиля – Toyota Camry серебристого цвета и автомобиль такси Hongqi E-QM5.

По основной дороге Саина двигались две Camry, а Hongqi шел справа от них, попутно.

В какой-то момент водитель одной из Camry с крайней левой полосы начал перестраиваться в крайнюю правую, где столкнулся с другой аналогичной машиной.

Столкнувшись, они улетели в сторону с основной части проспекта Саина на съезд с улицей Абая, где в этот момент и ехал автомобиль Hongqi E-QM5.

Машины ударились о бордюры и одна Toyota снесла Hongqi с дороги. Он в свою очередь перескочил через бордюр и врезался в мачту дорожного освещения.

В результате этого ДТП в одной из Camry серьезно пострадал пассажир и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован водитель такси Hongqi.

Последнего полицейские и очевидцы извлекли из помятого автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

