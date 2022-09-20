Аналитик Esperio дал рекомендации инвесторам по нефти и газу

Аналитик глобального брокера Esperio Александр Болтян объясняет, почему нефть и газ являются слишком рискованными инструментами для инвестиций в эти дни, какими могут быть последствия введения "потолка" цен на нефть и как скажется на мировой экономике остановка газопровода "Северный поток"

Что порекомендовать инвесторам относительно нефти и газа?

Во-первых, нефть и газ сейчас не самые лучшие инструменты для спекулятивной торговли, отмечает аналитик брокера Esperio. Сейчас волатильность в энергоносителях слишком высока. Это значит, что нужны важные поправки без полного отказа от торговли.

Во-вторых, из-за высокой вовлеченности политики в энергетический рынок возможны сильные и неожиданные движения. Обязательно нужно использовать защитные ордера или делать значительные поправки на объем открываемых позиций.

В-третьих, нельзя упускать из вида стратегическое направление торговли. Базовый сценарий предполагает, что к ноябрю мы можем получить дефляционный удар. Сырьевые товары, особенно цены на нефть, будут подвержены рискам падения к уровню 50-60 долларов за баррель Brent. В этом сценарии неплохо выглядит операция на продажу от 100-105 долларов за баррель, при обязательном использовании защитных ордеров.

С ценами на газ ситуация сложнее, потому что энергетический кризис на европейском рынке может выступать своеобразным буфером, смягчающим снижение газовых котировок. Эта дополнительная вводная делает динамику газа менее предсказуемой, а потому менее привлекательной для торговли.

Каких экономических последствий ждать от введения "потолка" цен на российскую нефть?

Многие европейские политики говорили о готовности "заплатить высокую цену", чтобы наказать Россию. Но растущий энергетический кризис в Европе, да еще и накануне отопительного сезона, подорвал их решимость. "Потолок" цен на российскую нефть согласован странами G7 для смягчения последствий принятых санкций.

В шестом пакете санкций ЕС, принятом в июне, предусмотрено полное эмбарго на морские поставки нефти (с 5.12.2022) и нефтепродуктов (с 5.02.2023), а это около 65% нефтяного импорта из России в ЕС.

Данные меры, по оценкам ОПЕК, могут привести к шоку: уход с рынка около 7 млн б/с (баррелей в сутки), взлет цен до 130-140 долларов за баррель Brent, неконтролируемая инфляция.

Так что механизм "потолка" цен на нефть снова позволит "Большой семерке" покупать энерготовары из России. В комментариях к шестому пакету санкций ЕС сказано: единственным исключением из эмбарго будет нефть, если ее цена равна или ниже установленного "потолка". Если же цена в контракте выше, то страны ЕС откажут в страховых и логистических услугах.

Фото: Esperio

Но даже в случае самого неблагоприятного для России сценария компании из России найдут (и уже ищут) обходные пути.

Так что ничего катастрофического не произойдет. Страны ЕС продолжат покупать российскую нефть, а Россия – поставлять тот же объем нефти на мировой рынок, даже при формальном объявлении об отказе от поставок недружественным странам.

Что касается стран-экспортеров, то сейчас для них гораздо актуальнее проблема падения спроса из-за замедления мировой экономики: ОПЕК+ приходится реагировать на циклический спад, переходя к сокращению добычи.

Фото: Esperio

Насколько острой проблемой может оказаться для мировой экономики остановка "Северного потока"?

Страны ЕС не смогут пройти отопительный сезон 2022-2023 годов без жесткого ограничения потребления, если поставки газа через "Северный поток" не будут возобновлены. Европейские политики уже заявляли, что приоритет в потреблении электроэнергии и тепла будет отдан нуждам граждан, а не промышленности.

Еще в конце весны этого года в еврозоне говорили о спаде экономики без российского газа на 3-4% в год (при ВВП Евросоюза в 15,1 трлн долларов это потеря 450-600 млрд долларов). При наложении энергетического кризиса на циклический падение может оказаться для ЕС в полтора-два раза сильнее (порядка 1 трлн долларов потерь в год). При объеме ВВП мира в 94 трлн долларов это лишь 0,94%.

Для сравнения: "коронакризис" 2020 года украл 4,3%. Но экономика Евросоюза – это 16% мирового ВВП. Так что последствия энергетического кризиса для мира могут оказаться сильнее "коронакризисных".

Партнерский материал