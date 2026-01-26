Павлов день и колдовские приметы: чего опасались 28 января

Ежегодно 28 января верующие чтят память преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником. В народном календаре дата носит название Павлов день. В 2026 году она выпадает на среду, сообщает Zakon.kz.

Согласно истории праздника, Павел Отшельник, живший в III-IV веках в Египте, считается одним из первых христианских отшельников. Спасаясь от гонений, он ушел в пустыню и более 90 лет прожил в пещере, посвятив жизнь молитве и уединению, питаясь финиками и нося одежду из пальмовых листьев.

Что можно и нельзя делать 28 января

В народном календаре 28 января называют Павловым днем. Этот праздник сопровождался особыми обычаями и запретами.

К примеру, с утра хозяйки пекли караваи, читали молитвы и всей семьей шли в храм, где освящали выпечку. Считалось, что после этого хлеб нужно разделить между всеми домочадцами – такая трапеза, по поверью, защищала от болезней и несчастий.

В народе 28 января также называли Днем колдунов. Люди верили, что в это время усиливается нечистая сила, а колдуны передают свои знания ученикам. Поэтому старались без необходимости не выходить из дома, особенно берегли детей и беременных женщин. Если покидать жилище все же приходилось, люди читали защитные молитвы.

Также на Павлов день не рекомендовалось оставаться в одиночестве, ссориться с близкими, выходить из дома голодным, носить неопрятную одежду или грубить незнакомцам. По народным поверьям, такие поступки могли привлечь беды и болезни.

При этом день считался благоприятным для домашних дел. Хозяйки наводили порядок, мужчины занимались хозяйством и ремонтом, ухаживали за скотом.

Также существовал обычай задабривать домового – для этого в укромном месте оставляли угощение.

Несмотря на мистическую репутацию, Павлов день считался удачным для свадеб. Люди верили, что брак, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым.

Народные приметы

По погоде в Павлов день судили о будущем. Ясная и звездная ночь сулила морозы, облачное небо – оттепель. К примеру, как говорится в публикации издания "Известия", снегопад предвещал затяжную зиму, а солнечный день – раннюю весну. Шумные синицы считались предвестниками вьюги, карканье ворон – резкой смены погоды. Сильный ветер обещал холодный и дождливый год, а крепкие морозы – хороший летний урожай.

