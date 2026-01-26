Неделя мужской моды в Париже: стилист заметил необычный тренд с галстуком

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов продолжает делиться замечаниями, которые он сделал во время Недели мужской моды в Париже 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он обратил внимание на оригинальный способ ношения популярного аксессуара. "Обнаружен новый способ носить галстук! Просто небрежно перебросьте его через плечо!" – написал Рогов. Фото с шоу брендов Im Men и Jacquemus он поделился в соцсетях: Ранее стилист рассказал, как оживить образ без покупки новых вещей.

