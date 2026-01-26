#Казахстан в сравнении
Неделя мужской моды в Париже: стилист заметил необычный тренд с галстуком

Александр Рогов дал модникам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 23:51 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов продолжает делиться замечаниями, которые он сделал во время Недели мужской моды в Париже 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он обратил внимание на оригинальный способ ношения популярного аксессуара.

"Обнаружен новый способ носить галстук! Просто небрежно перебросьте его через плечо!" – написал Рогов.

Фото с шоу брендов Im Men и Jacquemus он поделился в соцсетях:

Ранее стилист рассказал, как оживить образ без покупки новых вещей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
