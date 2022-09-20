Минобороны прокомментировало сообщение о коррупции в ведомстве

Министерство обороны прокомментировало публикацию на информационном ресурсе ranking.kz за 20 сентября по поводу коррупции в казахстанских министерствах. В статье на основе статданных сделан вывод о росте коррупционных преступлений в оборонном ведомстве, сообщает Zakon.kz.

В этой связи в Министерстве обороны уточнили, что, согласно сведениям Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за восемь месяцев 2022 года в Вооруженных силах числятся 22 человека, совершивших коррупционное преступление.

В ходе изучения сведений было выявлено, что три факта не имеют отношения к Министерству обороны и относятся к другим силовым структурам и ведомствам. Ранее в ходе проведения ежемесячной сверки с КПСиСУ оборонным ведомством был указан факт несоответствия статистических данных для последующего исправления сведений. Министерство обороны Казахстана

Из 19 должностных лиц Вооруженных сил 16 совершили коррупционные преступления в 2021 году. Причем 13 из них проходят по одному уголовному делу. Таким образом, за восемь месяцев 2022 года за Министерством обороны числятся три человека, совершивших коррупционное правонарушение, сообщили в Минобороны.

Материалы по ним находятся в судебном производстве. По окончании процесса дела могут быть переквалифицированы либо прекращены за отсутствием состава преступления, сообщили в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил уделяет самое серьезное внимание профилактике коррупции и выявлению предпосылок к коррупционным правонарушениям в армейской среде. Министерство обороны Казахстана

В Минобороны добавили, что "несовершенство в области статистического учета формирует некорректное отражение данных по коррупционным правонарушениям".

Нередко преступления, совершенные военнослужащими одного ведомства, отражаются в статистическом учете другой силовой структуры.

20 сентября в Казахстане назвали самые коррумпированные министерства.