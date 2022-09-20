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Некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность

возврат в госсобственность Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана рассказали Zakon.kz о деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

К примеру, по данным ведомства, идет работа по признанию недействительными договоров купли-продажи и возврату государству объектов, переданных в собственность олигополии.

Официальный представитель комиссии Зеин Алипбек уточнил, что в судах рассматривают 10 исков прокурора о возврате в государственную собственность имущества на общую сумму порядка 13,5 млрд тенге.

В их числе:

  • столичный рынок "Шапагат";

  • предприятия по переработке мусора в Шымкенте – ГКП "Таза кала" и ТОО "ЛТД Турмыс";

  • земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО "Казахский инновационный университет", стоимостью 4,5 млрд тенге;

  • 1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе "Сарыагаш";

  • 17 тыс. гектаров земельных участков в Акмолинской области;

  • 3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 млрд тенге;

  • 65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в Алматы) оценочной стоимостью 1,5 млрд тенге.

Ранее стало известно, что Казахстану возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге. 

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