Некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана рассказали Zakon.kz о деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

К примеру, по данным ведомства, идет работа по признанию недействительными договоров купли-продажи и возврату государству объектов, переданных в собственность олигополии.

Официальный представитель комиссии Зеин Алипбек уточнил, что в судах рассматривают 10 исков прокурора о возврате в государственную собственность имущества на общую сумму порядка 13,5 млрд тенге.

В их числе:

столичный рынок "Шапагат";

предприятия по переработке мусора в Шымкенте – ГКП "Таза кала" и ТОО "ЛТД Турмыс";

земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО "Казахский инновационный университет", стоимостью 4,5 млрд тенге;

1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе "Сарыагаш";

17 тыс. гектаров земельных участков в Акмолинской области;

3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 млрд тенге;

65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в Алматы) оценочной стоимостью 1,5 млрд тенге.

Ранее стало известно, что Казахстану возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.